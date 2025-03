La Nuova Igea Virtus in campo a Caltanissetta per tornare alla vittoria contro la Nissa

La Nuova Igea Virtus, archiviata la sconfitta interna contro il Paternò, si concentra sulla gara esterna di Caltanissetta, in programma domani alle 15 contro la Nissa.

Sarà il confronto tra due formazioni al momento appaiate al sesto posto a quota 36, che cercano i punti per chiudere il discorso della salvezza e guardare con serenità al finale di stagione. Nuova Igea Virtus e Nissa hanno iniziato la stagione con obiettivi diversi, perchè se per i giallorossi la permanenza in serie D era il traguardo prefissato dalla società, per la Nissa l’ambizione era quella di lottare almeno per un posto nei playoff, dopo aver costruito una squadra di primo livello,

La Nuova Igea Virtus si presenta al confronto di domani senza lo squalificato Totò Maltese e senza gli infortunati Andrea Ferrigno e Giuseppe Pipotone. Scelte obbligate al centro della difesa con la coppia Konate e Della Guardia, così come sulle fasce con gli esterni Carullo e Ferrante. Tutto da decifrare l’assetto della mediana e dell’attacco.