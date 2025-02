La Nuova Igea Virtus domani in campo contro il Paternò per proseguire la serie positiva

Tutti convocati i giocatori della Nuova Igea Virtus che domani sarà impegnata nella sfida contro il Paternò, nella gara valida per la 25^ giornata del campionato di serie D girone I.

La formazione del tecnico Luigi Panarelli arriva alla sfida con il morale alle stelle, dopo aver raccolto cinque vittorie ed un pareggio nel girone di ritorno, ultima in ordine di tempo quella sul campo della quotata Vibonese. “Non dobbiamo guardare alla classifica in questo momento – afferma l’allenatore giallorosso – nè tanto meno abbassare la guardia. L’obiettivo della salvezza non è ancora matematicamente raggiunto ed è quindi importante proseguire nel percorso intrapreso dall’inizio del girone di ritorno. Una eventuale vittoria contro il Paternò potrebbe aprirci nuovi scenari, ma siamo consapevoli di affrontare una squadra agguerrita, che vorrà reagire dopo la sconfitta interna di sette giorni fa. Da parte nostra abbiamo preparato con attenzione questa gara e siamo pronti a regalare una bella prestazione ai nostri tifosi”. L’auspicio è che domani alle 15 le gradinate del D’Alcontres tornino a riempirsi: “Il sostegno del pubblico non è mai mancato in queste settimane – aggiunge Panarelli – e i risultati positivi sono l’unico modo per riportare la gente allo stadio”.

Ecco il programma di giornata e la classifica aggiornata: