La Nuova Igea Virtus domani in campo contro il Licata. Di Bartola: “E’ una gara fondamentale, vi aspettiamo tutti al campo”

La Nuova Igea Virtus domani torna al D’Alcontres Barone contro il Licata (calcio d’inizio alle 15) per allungare la serie positiva, che ha portato i giallorossi a conquistare 10 punti sui 12 disponibili nelle ultime quattro giornate.

L’avversario è impegnato, come i giallorossi, nella lotta per la salvezza ed una vittoria della squadra guidata dal tecnico Luigi Panarelli sarebbe un passo importante per avvicinare l’obiettivo della permanenza in serie D. Il nuovo corso della Nuova Igea Virtus, con l’arrivo dell’allenatore d’origine pugliese, è stato tracciato nel modo migliore ed il cambio di guida tecnica sta cominciando a dare i suoi risultati. La società in questo momento decisivo della stagione sta lavorando tanto per far tornare l’entusiasmo sugli spalti dello stadio, puntando soprattutto sui giovani. Oltre agli incontri nella scuole, che proseguiranno nelle prossime settimana, domani sono state invitate le scuole-calcio della città, che coloreranno la gradinata dello stadio D’Alcontres. Per le prossime giornate sono in programma iniziative destinate agli studenti degli istituti barcellonesi, per provare a riaccendere tra i ragazzi la passione per la prima squadra della città dl Longano.

“Domani ci aspetta una gara difficile – afferma alla vigilia il vice presidente Giuseppe Di Bartola – ma da vincere a tutti i costi per dare continuità ai risultati raccolti nel mese di gennaio. La squadra, dopo la bella vittoria di Agrigento, ha bisogno anche del calore del pubblico giallorosso. L’invito è quindi di tornare tutti allo stadio, accompagnando anche i bambini ed i ragazzi per accendere la loro passione verso la squadra che rappresenta la nostra città. La Nuova Igea Virtus, lo abbiamo detto più volte, non è del gruppo di dirigenti che si sta impegnando in questo momento, ma è patrimonio dell’intera comunità. E’ il momento giusto per tornare allo stadio e per costruire tutti insieme un futuro sempre più roseo per il calcio barcellonese”.