La Nuova Igea Virtus si prepara alla gara di domenica contro il Licata. Calafiori: “I risultati portano entusiasmo e la gente allo stadio”

La vittoria sul campo dell’Akragas è già archiviata e da oggi la squadra sta lavorando per preparare la gara di domenica prossima alle 15, quando allo stadio D’Alcontres Barone scenderà in campo il Licata.

La squadra giallorossa ha ripreso a correre anche in classifica e con 10 punti in quattro partite si è piazzata al settimo posto, maturando un bel vantaggio sulla zona playout. L’obiettivo è adesso non fermarsi e proseguire la risalita per chiudere quanto prima la pratica della salvezza. La gara con il Licata in questo senso è un altro passaggio importante per avvicinare l’obiettivo stagionale della permanenza in serie D. La mano del tecnico Luigi Panarelli comincia a vedersi anche nell’assetto tattico, con una formazione più duttile e camaleontica, capace di cambiare pelle nell’arco della partita. La società ha lavorato sodo sul mercato per mettere a disposizione dell’allenatore gli uomini più adatto al suo credo calcistico. L’ultimo in ordine di tempo è stato l’attaccante esterno Gabriel Adragna dall’Acr Messina, definito nell’ultima giornata del mercato di gennaio.

Ecco le dichiarazioni del centrocampista Claudio Calafiore, alla ripresa degli allenamenti.