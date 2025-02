La Nuova Igea Virtus a caccia della vittoria sul campo di un’Akragas all’ultima spiaggia

La Nuova Igea Virtus scende in campo oggi pomeriggio alle 15 ad Agrigento contro l’Akragas, con l’obiettivo di dare continuità alla serie di positiva che ha consentito di raccogliere sette punti nelle ultime tre giornate e di risalire la classifica allontanando la zona playout.

La squadra del tecnico Luigi Panarelli, rafforzata dalle ultime operazioni di mercato, con l’arrivo del centrocampista Bonavita e dell’esterno Ordonez, non deve sottovaluta un avversario come l’Akragas, che seppur ultimo in classifica ha comunque mostrato grande voglia di rialzarsi soprattutto tra le mura amiche.

Il tecnico giallorosso alla vigilia ha ribadito l’importante di affrontare l’avversario tradizionalmente ostico alla formazione igeana con grande determinazione, consapevole della posta in palio. Una vittoria sarebbe fondamentale per compiere un ulteriore passo verso la salvezza, anche in ragione di una giornata in cui le dirette concorrenti sono impegnati in gare impegnative contro le prime della classifica.

