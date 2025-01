La Nuova Igea Virtus riabbraccia Ordonez e saluta Tandara: domenica la gara contro l’Akragas

La Nuova Igea Virtus, archiviato il successo contro l’Acireale, si sta preparando alla sfida di domenica contro l’Akragas, ultima in classifica, ma non per questo avversario da sottovalutare.

Il tecnico Luigi Panarelli si sta concentrando sugli allenamenti in vista del match di domenica ad Agrigento, dove ritrova Calafiore, che ha scontato il turno di squalifica, ma deve ancora rinunciare agli infortunati Balsano e Siino, oltre a Konate, fuori gioco per altre tre giornate dopo il rosso di Enna.

Non avrà a disposizione neanche l’attaccante Madalin Tandara, che ha rescisso il contratto con la società giallorossa dopo poco più di due mesi di permanenza a Barcellona, senza lasciare il segno. Nel gruppo si è inserito il rientrante Jose Manuel Ordonez, che dopo l’infortunio dell’anno scorso a Canicattì, si è svincolato dalla Vibonese e sta lavorando a Barcellona per ritrovare il tono muscolare e poter rientrare in campo ancora in giallorossa tra qualche settimana.

La società si sta guardando attorno per puntellare la squadra, secondo le esigenze del tecnico Panarelli, e prima dalla chiusura definitiva del mercato del 2 febbraio non è escluso di poter registrare altre novità, se si troveranno gli elementi che fanno al caso del progetto tattico del nuovo allenatore.