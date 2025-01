La Nuova Igea Virtus piazza il colpo a centrocampo con l’arrivo di Simone Bonavita

La Nuova Igea Virtus continua a lavorare sul mercato per dare dal tecnico Luigi Panarelli gli uomini più adatti alla sua filosofia di gioco, che prevede una duttilità tattica ed una squadra camaleontica, pronta a cambiare pelle anche in base all’avversario di turno.

Dopo la rescissione di Tandara, poco fortunato nella sua permanenza in giallorosso, e l’ingaggio in prospettivo di Manu Ordonez, che sarà disponibile dalla fine di febbraio, la dirigenza ha definito l’accordo con il centrocampista Simone Bonavita, classe 2004, un mediano capace di impostare il gioco davanti alla difesa, senza lesinare incursioni sotto porta. Bonavita, casertano di nascita, è cresciuto nelle giovanili dell’Inter e, dopo le esperienza con le formazioni primavera di Sampdoria e Napoli, l’anno scorso è approdato in serie D con il Castelnuovo, prima di iniziare l’attuale stagione a Pompei. Il giocatore è ritenuto una promessa del calcio giovanile, con esperienza già in Youth League e con la Nazionale Italiana Under 15.

Gli addetti ai lavori lo definiscono un centrocampista di qualità, in grado di interpretare più ruoli in mezzo al campo. Bonavita è stato paragonato per il suo modo di giocare e di stare in campo a Sandro Tonali, ma ha più volte dichiarato di ispirarsi a Luka Modric. Molto abile sui calci piazzati e nelle conclusioni dalla distanza, è dotato di una buonissima visione di gioco ed alle sue qualità tecniche aggiunge anche dinamismo e una forte personalità.

Andrà così a coprire il ruolo di uno dei tre centrocampisti, secondo un’impostazione tattica che con il tecnico Panarelli vede di base una difesa a quattro, con tre centrocampisti e due esterni d’attacco a supporto di un’unica punta, ma che cambia durante i novanta minuti senza dare punti di riferimento agli avversari di turno.