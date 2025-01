La Nuova Igea Virtus in campo alle 15 contro l’Acireale per dare continuità agli ultimi risultati

La Nuova Igea Virtus si prepara alla delicata sfida in programma oggi pomeriggio con inizio alla 15 al D’Alcontres Barone, contro l’Acireale.

L’obiettivo è quello di compiere un altro passo decisivo per allontanare la zona playout e dare continuità alla striscia di risultati positivi iniziata con la vittoria sul Città di Sant’Agata e con il pareggio di Enna. Il tecnico Luigi Panarelli non potrà contare sugli squalificati Konate e Calafiori e sugli infortunati Balsano e Siino, oltre al febbricitante Trombino, che non ha partecipato alla seduta di rifinitura.

Ecco le dichiarazioni rilasciata a pochi giorni dal match dal difensore Totò Maltese.