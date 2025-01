Sale l’attesa per il match tra Nuova Igea Virtus ed Acireale: prezzi ridotti in prevendita. Ufficiale l’arrivo del centrocampista Manuel Di Palma

La Nuova Igea Virtus si preparare alla delicata sfida di domenica 26 gennaio al D’Alcontres Barone, contro l’Acireale, con l’obiettivo di compiere un passo decisivo per allontanare la zona playout e dare continuità alla striscia di risultati positivi iniziata con la vittoria sul Città di Sant’Agata e con il pareggio di Enna.

Per farlo chiede adesso anche il supporto del pubblico giallorosso, chiamato ad una prova d’amore nei confronti della squadra barcellonese. Non si saranno i tifosi ospiti, con il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti della provincia di Catania e la chiusura del settore ospiti. Il sostegno dei supporters igeani sarà così un fattore da sfruttare e per favorire le presenze allo stadio, la società ha previsto la riduzione dei costi dei biglietti acquistati in prevendita. Basteranno appena 3 euro per assistere dalla gradinata alla gara con l’Acireale ed 8 euro per occupare un posto della tribuna, ma la promozione sarà valida fino alla sera di sabato 25 gennaio. Al botteghino dello stadio, domenica pomeriggio, il costo del tagliando di gradinata sale ad 8 euro e quello di tribuna a 12 euro.

Il portiere Francesco Costantini Il centrocampista Manuel Di Palma

La società intanto continua a lavorare sul mercato e dopo l’arrivo del quarto portiere Francesco Costantini dalla Spal, è stato ufficializza l’accordo con l’Acr Messina per il prestito fino alla fine della stagione del centrocampista Manuel Di Palma, classe 2004, scuola Napoli, che ha scelto di indossare la maglia numero 36.

Il giocatore, prima di approdare alla Nuova Igea Virtus, ha vestito le maglie di Puteolana, Nocerina, Matera ed appunto Acr Messina, a cui è legato ad un contratto fino al 2026. Ha svolto il primo allenamento con i compagni e sarà già convocabile per la gara di domenica, dove mancheranno per squalifica Calafiore e Konate e per infortunio Siino. “Non vedo l’ora di scendere in campo con questa maglia – ha dichiarato il neo centrocampista igeano – e sono pronto a dare tutto per aiutare la squadra ad ottenere gli obiettivi prefissati. Il mio ruolo è quella di mezzala centrale, ma mi metterò a disposizione dell’allenatore Panarelli e dello staff tecnico secondo quelle che sono le esigenze del gruppo”.