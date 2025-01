Denunciato trentaseienne ubriaco per guida contromano in autostrada

Un uomo di 36 anni, in alterate condizioni psicofisiche, ha percorso alla guida del suo veicolo diversi chilometri contromano nel tratto autostradale Messina-Catania. La scena è stata ripresa dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza del Consorzio Autostrade Siciliane. Il tempestivo intervento delle pattuglie della Polizia Stradale e di una squadra di viabilità del Cas ha evitato peggiori e ulteriori conseguenze.

L’uomo, alla guida di una Fiat Panda, nei pressi dello svincolo di Acireale, sotto effetto di alcol ed a notte fonda, ha invertito il proprio senso di marcia posizionandosi nella corsia di sorpasso e percorrendo oltre 20 chilometri in contromano. Il conducente è stato, poi, fermato ed il tratto autostradale messo in sicurezza. È stato immediatamente denunciato per guida in stato di ebbrezza e per guida contromano in autostrada; la patente gli è stata ritirata e verrà revocata insieme all’applicazione delle sanzioni penali e amministrative.