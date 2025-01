La Nuova Igea Virtus si prepara alla trasferta di Enna: nel gruppo il nuovo arrivato Mattia Rana

La Nuova Igea Virtus si prepara alla sfida di Enna, in programma domenica 19 gennaio alle 14.30 con la voglia di dare continuità alla vittoria conquistata nell’ultimo turno di campionato contro il Città di Sant’Agata.

La squadra sta lavorando intensamente sotto la guida del nuovo tecnico Luigi Panarelli, che giorno dopo giorno proverà a dare la sua impronta al gioco della formazione giallorossa. Ad Enna non ci saranno lo squalificato Giovanni Biondo e l’infortunato Emanuele Balsano, ma a centrocampo potrà contare sul rientrante Currò.

La società da parte sua non si sta tirando indietro per rimodellare l’organico secondo le nuove esigenza del nuovo allenatore. In quest’ottica si legge l’arrivo anche di Vincenzo Mattia Rana, terzino destro, classe 2005, proveniente dal Brindisi (serie D). Il giocatore, originario di Barletta, è cresciuto nelle giovanili del Bari ed ha vissuto un’importante esperienza in prestito annuale con la formazione Under 18 del Milan, con cui ha disputato 16 partite. Nella sua carriera ha sempre giocato in serie D, con le maglie della Cavese, della Reggina, della Puteolana e del Brindisi.

Mattia Rana sarà già disponibile per la convocazione nella gara in programma domenica ad Enna ed indosserà la maglia numero 29. In settimana erano state formalizzate le uscite di due under, Angelo Di Cristina, che si trasferito a Favara per provare a trovare più spazio, e Hakeem Mudasiru, che torna alla Pro Vercelli per fine prestito.

La rosa giallorossa, dopo gli ultimi movimenti, è così composta:

Portieri: Christian BELMONTE (2005), Francesco CANNIZZARO (2003), Antonio DI BELLA (2006).

Difensori: Gioacchino CARULLO (1999), Emanuele CARUSO (2007), Giuseppe CATERINO (2005), Angelo DELLA GUARDIA (1995), Giuseppe FERRANTE (1999), Andrea FERRIGNO (2001), Dramane KONATÈ (1994), Mattia MAGGIO (2007), Salvatore MALTESE (1992).

Centrocampisti: Emanuele BALSANO (2006), Giovanni BIONDO (1991), Claudio CALAFIORE (1995), Stefano CURRÒ (2003), Giuseppe PIPITONE (2004), Federico SIINO (2004), Michele CANNATELLA (2006).

Attaccanti: Jeffery IMOH (2000), Gabriele MAZZA (2004), Antonio PALME (2007), Madalin TANDARA (1998), Alberto TROMBINO (1997).