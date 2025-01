Criticità in sanità: le novità dopo il dialogo tra l’Associazione Centri Diagnostici Siciliani e la Regione

Dopo l’intervista al dott. Filippo Jannelli e la preannunciata interlocuzione, arrivano le ultime novità.

Proprio il portavoce dell’Associazione Centri Diagnostici Siciliani, Filippo Jannelli chiarisce: “Con riguardo alla programmazione, la Regione ci ha assicurato che entro febbraio verremo contattati per la firma delle varie contrattualizzazioni. Sul tema tariffe, invece, si sta facendo un’analisi riguardante l’impatto economico per rimediare alle tariffe così basse e si aspettano dalla categoria, cioè da noi, possibili proposte. Sui fondi non ancora spesi per l’abbattimento delle liste d’attese, infine, mi hanno assicurato che verranno utilizzati, rimodulati in base alle esigenze e andranno a coprire i costi del 2025. Attendiamo adesso che si concretizzino questi impegni e, nel frattempo, lavoriamo alle proposte affinchè queste criticità possano essere mitigate nel più breve tempo possibile”.

Criticità in sanità: l'appello dell'Associazione Centri Diagnostici Siciliani