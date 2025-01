Barcellona, sarà aperto il prossimo 27 gennaio il reparto di riabilitazione del Cutroni Zodda

Sarà riaperto dal prossimo 27 gennaio il reparto di riabilitazione dell’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona, diretto dal dottore Giuseppe Quattrocchi, che ha confermato la buona notizia.

La notizia è stata confermata oggi anche dalla direzione provinciale dell’Asp Messina, dopo che sono state definite le assegnazioni di medici ed infermieri necessari alla riattivazione di otto posti letto del reparto. I pazienti potranno così svolgere l’attività prevista dai protocolli riabilitativi durante tutta la giornata in day hospital e non come avviene adesso con sedute di 30 minuti.

Si tratta di un primo passo per il servizio di riabilitazione che potrà essere ulteriormente potenziato con l’espletamento dei bandi di selezione di ulteriori medici avviati dall’Asp Messina.