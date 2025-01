La Nuova Igea Virtus torna alla vittoria contro la Città di Sant’Agata (2-1) con i gol di Balsano e Calafiore

Nuova Igea Virtus: Belmonte, Ferrigno, Maltese, Ferrante, Biondo, Siino, Tandara, Trombino, Carullo, Balsano, Calafiore. All. Panarelli.

Città di Sant’Agata: Polizzi, D’Amore, Capomaggio, Brugaletta, Catalano, Fontana, Fricano, Pussetto, Di Piedi, Nunzi, Leonardi. All. Raciti.

CRONACA

5′ Balsano realizza il vantaggio con un tiro dal limite dell’area, dopo una corta respinta della difesa ospite su cross di Carullo

16′ cartellino giallo per il capitano giallorosso Giovanni Biondo

22′ cartellino giallo per Di Piedi (Città di Sant’Agata)

26′ cartellino giallo per Siino (Nuova Igea Virtus)

28′ incursione di Calafiore dalla sinistra, sul cross Tandara non arriva alla deviazione sotto porta

32′ pareggio degli ospiti con l’ex Di Piedi, che approfitta di una indecisione difensiva della Nuova Igea Virtus, con Ferrigno che non riesce a toccare di testa per il portiere Belmonte. L’ex attaccante giallorosso anticipa l’estremo difensore di casa e insacca a porta vuota.

2′ minuti di recupero

Finisce il primo tempo sul risultato di 1-1

L’Igea rientra in campo con uno schieramento modificato dal 3-5-2 iniziale al 4-4-2, con l’ingresso al 4′ di Pipitone al posto di Siino ed al 6′ di Konatè per Ferrante.

Al 9′ Pipitone si incunea in area ospite e calcia sfiorando il sette alla destra di Polizzi

10′ st cartellino giallo per Carullo (Nuova Igea Virtus)

Al 14′ esce Di Piedi ed entra Manfrellotti per il Sant’Agata

Al 17′ esce Ferrigno ed entra Imoh per la Nuova Igea Virtus

Al 20′ espulso Capomaggio per fallo violento su Imoh

Al 23′ nuovo vantaggio della Nuova Igea Virtus con Calafiore che insacca sotto porto su assist di Imoh, a conclusione di un’azione iniziata da una punizione di Carullo.

Al 25′ entra Della Guardia ed esce Tandara per i padroni di casa

Al 28′ conclusione insidiosa di Trombino su assist di Pipitone

Al 35′ Pipitone entra in area e calcia, colpendo il palo alla sinistra di Polizzi

44’st espulso il capitano Biondo per doppia ammonizione dopo una trattenuto in mezzo al campo per fermare una ripartenza

5′ di recupero concessi dall’arbitro al D’Alcontres Barone

In pieno recupero salvataggio provvidenziale di Della Guardia su cross di Catalano e poi Trombino colpisce la traversa su assist di Pipitone.