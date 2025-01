La Nuova Igea Virtus attiva sul mercato, arrivano Michele Cannatella e Gioacchino Carullo: con il Sant’Agata costi dei biglietti ridotti in prevendita

La Nuova Igea Virtus, in attesa del derby contro il Città di Sant’Agata, in programma domenica alle 15 allo stadio D’Alcontres, continua a lavorare sul mercato per puntellare ed adattare l’organico alle esigente tattiche del nuovo tecnico Luigi Panarelli.

Nel pomeriggio è stato ufficializzato l’accordo con l’esterno sinistro Michele Cannatella, classe 2006, proveniente dal Terracina, e con il terzino sinistro Gioacchino Carullo, in arrivo dal Bisceglie.

Michele Cannatella, classe 2006, esterno sinistra d’attacco, arriva a Barcellona dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Taranto. L’anno scorso ha indossato la maglia del Cerignola in serie C ed ha iniziato la stagione nel Terracina, formazione impegnata nel girone G di Serie D.

Gioacchino Carullo, classe 1999, è cresciuto nel settore giovanile della Virtus Entella, dove ha disputato la fase finale di categoria ed anche il Torneo di Viareggio 2018. Il giocatore ritrova il tecnico Panarelli, che lo ha allenato in Serie D con il Taranto ed alla Fidelis Andria in una stagione che è culminata nel ripescaggio in Serie C. Carullo ha giocato per un anno in serie C ed ha raccolto 24 presenze nel suo primo anno di professionismo Nelle ultime stagioni ha giocato nella Gladiator e nel Portici, prima di iniziare l’attuale campionato a Bisceglie, sempre in serie D.

Ci sono novità anche sul fronte della partenze. Salutano la Nuova Igea Virtus, con una rescissione consensuale, il difensore Agustin Godoy, il centrocampista Alessandro Socievole e l’esterno Gabriele Picone, ormai fuori dal progetto tattico del nuovo allenatore.

La società giallorossa per agevolare l’accesso a quanti più tifosi e appassionati possibili in occasione della sfida contro il Città di Sant’Agata, la società ha disposto una promozione per l’acquisto dei tagliandi nel settore tribuna e gradinata, validi per i supporters giallorossi. Per la tribuna il costo fino a sabato sera sarà di 8 euro anziché 12, per la gradinata sarà di 3 euro anziché 8, con la campagna “Abbiamo bisogno di voi”.

𝗣𝘂𝗻𝘁𝗶 𝘃𝗲𝗻𝗱𝗶𝘁𝗮 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗶

Tabacchi Bucolo, via San Vito Barcellona (Aperti anche di domenica)

Tabacchi Viola, via Roma 164 Barcellona

Bar pasticceria Saitta, via Nazionale 307 Terme Vigliatore (Aperti anche di domenica)

Dalla domenica ed al botteghino dello stadio i prezzi saranno i soliti (Tribuna 12,00€ – Gradinata 8,00€). Per i tifosi ospiti i biglietti sono disponibili, al prezzo di € 12,00 al botteghino dello stadio dalle 14.00 in poi,