Lotta contro i fuochi d’artificio: decine di chili ritrovati dai carabinieri a poche ore dal Capodanno

L’azione di repressione contro la vendita di fuochi pirotecnici illegali non si è fermata da parte della forze dell’ordine, fino a poche ore dal Capodanno.

Tra la città di Messina e la zona tirrenica, i carabinieri hanno sequestrato numerosi artifizi pirotecnici prodotti clandestinamente, per un totale di circa 40 kg di materiale esplosivo, pronti per la vendita e destinati ad essere esplosi dopo poche ore. Nella circostanza cinque cittadini italiani sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria, alcuni perché sopresi mentre erano intenti alla vendita del materiale, altri perché, nel corso dei controlli eseguiti in luoghi nella loro disponibilità, è stato rinvenuto il materiale esplodente destinato alla vendita.

Gli artifizi pirotecnici sequestrati sono stati quindi affidati a ditte autorizzate alla loro custodia, per poi essere fatti brillare in condizioni di sicurezza dagli artificieri dell’Arma.