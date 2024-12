Angelo Della Guardia torna alla Nuova Igea Virtus: domani la presentazione del nuovo tecnico

Sono giorni di grande fermento in casa Nuova Igea Virtus. Dopo l’annuncio del nuovo tecnico Luigi Panarelli, che domani sarà presentato ufficialmente alle 18 in conferenza stampa, nella tarda serata è arrivata anche l’ufficialità del ritorno in giallorosso del difensore centrale Angelo Della Guardia.

La notizia dell’arrivo di Della Guardia era nell’aria da qualche giorno, da quando il giocatore si era svincolato dal Gaeta formazione del campionato di Eccellenza. “Al cuor non si comanda – ha dichiarato Angelo Della Guardia dopo aver definito l’accordo per il tuo ritorno a Barcellona – e quando la Nuova Igea Virtus mi ha chiamato non c’è stata neanche trattativa. Torno in una famiglia e sono pronto a dare il mio contributo alla causa giallorossa”.

Della Guardia riprenderà la maglia numero 63 e domani sarà a disposizione del nuovo tecnico Luigi Panarelli per il primo allenamento con la squadra. Con Totò Maltese formerà una coppia di grande esperienza al servizio di tutto il gruppo giallorosso.

Nella foto con il vice presidente Giuseppe Di Bartola, con il presidente Massimo Italiano e con l’ex compagno di squadra Maurizio Dell’Oglio.