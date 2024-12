La Nuova Igea Virtus ha il suo nuovo allenatore: definito l’accordo con Luigi Panarelli

La Nuova Igea Virtus ha definito il nuovo allenatore che da lunedì guiderà la squadra giallorossa nel girone di ritorno del campionato di serie D. Sarà Luigi Panarelli, classe 1976, originario di Taranto, a sedersi sulla panchina giallorossa.

Luigi Panarelli ha vissuto un’importante carriera da calciatore nel ruolo di centrocampista, indossando le maglie di Napoli e Torino in serie A, insieme a quelle delle piazze blasonate di Foggia, Avellino, Andria, Crotone e Taranto in serie B. E’ stata ricca di soddisfazioni anche la carriera di allenatore, con la promozione in Eccellenza, conquistata con l’Altamura nel 2017, e due finali playoff di serie D con Taranto ed Andria, squadra con cui ha affrontato la sua prima esperienza tra i professionisti. Nella passata stagione ha guidato il Matera in serie D e, dopo una breve parentesi a Manfredonia, adesso approda in Sicilia, per sedersi sulla panchina della Nuova Igea Virtus, nella sua prima esperienza più meridionale della serie D.

“Arrivo a Barcellona con l’entusiasmo trasmessomi dai dirigenti della Nuova Igea Virtus – dichiara Panarelli, raggiunto telefonicamente prima del suo arrivo in Sicilia – che mi hanno voluto fortemente alla guida della squadra giallorossa. Proprio la grande disponibilità della società e la determinazione con cui mi ha proposto di sposare il loro progetto è stato determinante nella mia decisione di accettare l’incarico. Sono pronto a ripagare sul campo la fiducia che mi è stata concessa, mettendo a disposizione del gruppo la mia esperienza, maturata sia da calciatore, sia da allenatore”.

Luigi Panarelli sarà a Barcellona nella giornata di domani ed avrà un primo contatto diretto con la dirigenza giallorossa, dopo le tante chiamate degli ultimi giorni. Il tecnico sarà presentato lunedì e nel pomeriggio guiderà il primo allenamento con la sua nuova squadra, in vista dalla trasferta di domenica prossima sul campo della Reggina.