La classe 2^C della scuola secondaria Verga vince il concorso “Scrittori di classe”

L’undicesima edizione del concorso nazionale di scrittura creativa “Scrittori di classe” promosso dalla Conad, con il racconto “L’isola dei misteri” ha visto la partecipazione di 31446 classi, da tutta Italia, con la tematica “Avventure per un mondo migliore”.

Tra i dodici vincitori troviamo anche la classe seconda C della scuola secondaria di primo grado Verga. Gli alunni, in modo collaborativo, hanno scritto un racconto d’avventura, ambientato in uno scenario straordinario: il mondo di Minecraft, un ambiente digitale in cui grazie all’immaginazione si dà vita a costruzioni e percorsi fantastici seguendo regole comportamentali condivise, oltre che di acquisire competenze spendibili nel mondo reale.

L’invito rivolto ai giovani scrittori in erba era quello di passare dal gaming alla vita vera, per vivere avventure reali che portino cambiamenti positivi nel mondo intorno a noi.

Una grande soddisfazione per la Dirigente, Dott.ssa Carmela Pino e per la Docente di Lettere della classe e Referente del Progetto, Prof.ssa Rosaria Fogliani per il notevole risultato ottenuto.

La classe oltre a ricevere in premio materiale didattico e attrezzature informatiche per la scuola avrà la soddisfazione di vedere pubblicato il proprio racconto in un libro che verrà venduto nei punti vendita Conad.Il concorso è stata un’opportunità per scoprire le potenzialità educative del Game Based Learning, un modo innovativo e inclusivo di fare didattica che porta il linguaggio del digitale nelle attività di classe in modo consapevole e sano.