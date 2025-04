Lega Sicilia: Valeria Sudano eletta nel Consiglio Federale

L’esperienza del Congresso Federale della Lega è stata definita come “più che positiva” dai rappresentanti siciliani del partito. Un traguardo è stato registrato dall’elezione di Valeria Sudano nel Consiglio Federale della Lega. “Adesso il partito è pronto a strutturarsi anche in provincia di Messina, a partire dalle ormai imminenti elezioni per la Città Metropolitana di Messina” – hanno annunciato in una nota stampa.

Tra i 26 delegati siciliani presenti a Firenze, ha contribuito all’elezione di Valeria Sudano anche Salvatore Coppolino, assessore del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.