La Nuova Igea Virtus saluta anche i tecnici Porretto e Mamone: si lavora per definire il nuovo allenatore

La Nuova Igea Virtus, come logica conseguenza della separazione con il tecnico Francesco Di Gaetano, ha salutato anche i componenti del suo staff, l’allenatore in seconda Vicio Porretto e il collaboratore tecnico Salvatore Mamone.

La decisione di cambiare guida tecnica è arrivata dopo la gara contro il Siracusa, ma la prestazione deludente del De Simone è stata solo l’epilogo di girone d’andata dal rendimento altalenante dei giallorossi, che hanno chiuso il girone d’andato con 20 punti in classifica, uno in più dalla zona playout. Serve un tecnico di esperienza che sappia gestire questo momento di svolta per la stagione della Nuova Igea Virtus, che riparte il 5 gennaio 2025 con la difficile trasferta sul campo della Reggina.

La squadra intanto tornerà ad allenarsi domani mattina al D’Alcontres Barone, sotto la guida del preparatore dei portieri Enzo Pirelli e del preparatore atletico Omar Baeli, in attesa di conoscere la scelte della società sul nuovo allenatore.