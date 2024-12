La Nuova Igea Virtus non si ferma sul mercato: arrivano due under l’attaccante Mazza ed il terzino Caterino

La Nuova Igea Virtus non si ferma sul mercato in entrata e definisce l’arrivo di due under di prospettiva, il terzino sinistro Giuseppe Caterino e l’attaccante Gabriele Mazza.

Giuseppe Caterino è un terzino sinistro, classe 2005, figlio d’arte perchè suo padre è Giovanni Caterino ex giocatore del Palermo. Il difensore, che indosserà il numero 36, è cresciuto nel settore giovanile della Virtus Vasto e poi della Vastese e l’anno scorso ha giocato in serie D, prima a Vastogirardi e poi a Chieti. Prima di arrivare a Barcellona, ha vestito ad inizio stagione la maglia del Giulianova, realizzando 1 assist e 2 gol. “Sono molto felice di essere parte di questa squadra – afferma il neo terzino giallorosso – perché è una bellissima piazza come quella di Barcellona Pozzo di Gotto. Non vedo l’ora di poter dare il mio contributo al gruppo giallorosso, che mi ha accolto con entusiasmo”.

Gabriele Mazza è un attaccante palermitano, classe 2004, che, dopo aver vinto il campionato primavera di categoria con il Palermo primavera, realizzando 13 gol, nella stagione scorsa ha indossato la casacca della Sancataldese, realizzando 6 gol con 21 presenze in serie D. Arriva alla Nuova Igea Virtus dopo aver iniziato l’attuale campionato con il Locri. “Sono molto contento di poter sposare questo progetto – afferma il giovane attaccante giallorosso che indosserà la maglia numero 78 – e non vedo l’ora di scendere in campo e dare una mano alla squadra”.

Entrambi saranno a disposizione del tecnico Francesco Di Gaetano nella difficile trasferta di Siracusa.