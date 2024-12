Nuova Igea Virtus, novità tra i portieri giallorossi: arriva Di Bella e parte La Rosa

Novità nel gruppo portieri della Nuova Igea Virtus, con l’arrivo dal Messina del classe 2006 Antonio Di Bella e la partenza del coetaneo Michelangelo La Rosa, in direzione Acireale.

Antonio Di Bella è un giovane portiere, nato a Milazzo, e cresciuto nelle giovanili del Camaro, della Reggina dell’Acr Messina. Ad inizio stagione è stato promosso nel gruppo della prima squadra di serie C, ma adesso per trovare spazio e giocare con più continuità ha deciso di sposare il progetto della Nuova Igea Virtus.

“Quando ho avuto l’opportunità di entrare a far parte di questa squadra non ho esitato a prendere questa decisione, il progetto che mi è stato presentato dal direttore Russo mi ha convinto fin da subito, sono entusiasta di far parte di questa società storica e di questo gruppo solido dove c’è voglia di fare bene e portare a casa risultati importanti, e sono pronto a dare il massimo in campo per questa maglia”.

Lascia invece Barcellona dopo un anno e mezzo il portiere Michelangelo La Rosa, classe 2006, che ha vissuto una stagione e mezza molto intesa in maglia giallorossa. Il giocatore, che aveva firmato un biennale con i giallorossi, si è trasferito in prestito ad Acireale fino alla fine dell’attuale stagione.