Colpo Nuova Igea Virtus, Andrea Ferrigno torna in giallorosso

Nell’ultima giornata di trasferimenti sul mercato di serie D la Nuova Igea Virtus piazza il colpo in difesa con il ritorno in giallorosso di Andrea Ferrigno.

L’esterno, classe 2001, ha iniziato la stagione a Licata, dopo che nella passata stagione era stato tra i protagonisti del prodigioso girone di ritorno della Nuova Igea Virtus, guidata dall’attuale tecnico igeano Francesco Di Gaetano. Proprio il rapporto di stima reciproca tra allenatore e giocatore ha favorito il ritorno di Ferrigno, che ha scelto la maglia numero 3 e che domenica sarà in campo contro il Siracusa.

“Avevo bisogno di tornare – ha dichiarato Ferrigno – in un ambiente dove potrò ritrovare gli stimoli giusti per esprimermi al meglio. Più che una squadra ritorno in una famiglia e sono felice di poter dare il mio contributo alla causa giallorossa. Conosco bene il mister, a cui mi lega una grandissima stima. Già dal primo allenamento mi metterò a disposizione del gruppo in vista dei prossimi impegni”.

La Nuova Igea Virtus continuerà a lavorare sul mercato degli svincolati e dei giocatori che rescinderanno gli attuali accordi contrattuali per rinforzare ulteriormente la squadra.