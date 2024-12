La Nuova Igea Virtus paga a caro prezzo alcune ingenuità e lascia la vittoria al Ragusa

Una Nuova Igea Virtus ingenua nei momenti decisivi della gara concede la vittoria ad un Ragusa attento in difesa e cinico in attacco.

Il risultato di 2-3 per gli iblei fotografa una gara ricca di emozioni, in cui la formazione del tecnico Francesco Di Gaetano, dopo un buon avvio in cui non ha concretizzato il gioco espresso in campo, ha dovuto sempre inseguire un avversario che ha avuto il merito di colpire nei momenti giusti dalla gara. Il vantaggio di Tagliarino al 32′, complice una dormita della difesa di casa, ha dato una scossa ai giallorossi che hanno acciuffato il pari con il solito Currò allo scadere del primo tempo. In avvio di riprese il fallo di Maggio in piena area ha regalato il nuovo vantaggio agli ospiti con il rigore trasformato da Ahmetaj. A 10′ dalla fine è poi stata premiata la pressione giallorossi, con un rigore conquistato e trasformato da Trombino, ma neanche il tempo di gioire per il gol è arrivata un’altra ingenuità del collettivo barcellonesi, che ha concesso il definitivo vantaggio al Ragusa con Ejjaki. Al danno si è unita la beffa con le espulsioni dei due tecnici giallorossi, Di Gaetano e Porretto, e poi il secondo giallo per Maggio che salterà l’ultima trasferta dell’anno sul campo della capolista Siracusa. In panchina al De Simone ci sarà il “talismano” Enzo Pirelli, allenatore dei portieri, che nelle due gara in cui ha guidata la squadra nella passata stagione ha raccolto altrettante vittorie.