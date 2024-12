Grande sport a Barcellona: la Nuova Igea Virtus sfida la vice capolista Scafatese, il Basket Barcellona la corazzata Viola Rc

Due interessanti appuntamenti per gli appassionati di sport a Barcellona, con la Nuova Igea Virtus che alle 14.30 ospita la vice capolista Scafatese ed il Barcellona Basket che alle 18 affronta al PalAlberti la corazzata Viola Reggio Calabria ancora imbattuta in campionato.

La Nuova Igea Virtus, con l’arrivo dei nuovi innesti Tandara, Imoh e Pipitone, prova a fare lo sgambetto alla vice capolista del girone I di serie D. La Scafatese è una squadra costruita per lottare ai vertici del torneo ed i giallorossi dovranno fare tutto in campo per provare il colpaccio.

Calcio d’inizio alle 14.30 allo stadio D’Alcontres Barone.

Il Barcellona Basket, dopo la contestata decisione di ripetere dall’inizio la gara contro il Castanea, sospesa a 7’ dalla fine quando i giallorossi stavano gestendo il vantaggio sul 59-65, non ha tempo di pensare alla polemiche e si deve concentrare sulla gara di stasera contro la corazzata Viola Reggio Calabria, capolista imbattuta del girone di Serie B interregionale. La palla a due sarà alle 18 in un PalAlberti gremito anche da tanti tifosi calabresi.

Sempre stasera alle 18.30 la Pallacanestro Barcellona, formazione impegnata nel campionato di Divisione Regionale 1, è impegnata in trasferta sul campo della Green Basket Palermo, con l’obiettivo di centrare la vittoria e mantenere la scia delle prime della classe Cefalù e Trapani.