La Nuova Igea Virtus piazza il primo colpo in attacco: ufficiale l’arrivo del nigeriano Jeffery Imoh

La Nuova Igea Virtus sta preparando la sfida contro la vice capolista Scafatese, in programma domenica alle 14.30 allo stadio D’Alcontres Barone, ma la società giallorossa è molto attiva sul mercato.

Dopo aver definito le operazioni in uscita di Sebastiano Aperi (accasatosi ad Enna) e del giovane Ferdinando Trifilò (trasferito in prestito al Marsala) ed aver rescisso consensualmente l’accordo con il centrocampista barcellonese Mattia Trovato, la società giallorossa batte il primo colpo in entrata, con l’annuncio dell’arrivo dell’attaccante nigeriano Jeffery Imoh, reduce dall’esperienza nel girone D di Serie D, con la formazione sarda della Sammaurese.

Imoh, che ha scelto la maglia numero 11, è una prima punta, forte fisicamente, come dimostrano anche i 187 centimetri d’altezza, con grande potenza e velocità in progressione. Giunto in Italia nel 2015, ha iniziato a giocare nelle categorie dilettantistiche, fino all’esordio in serie D con l’Olympia Agnonese. La sua migliore stagione fin qui è quella in cui ha vestito la maglia del Bosa, col quale ha realizzato 22 reti nel campionato di Eccellenza sardo. Lo scorso anno ha indossato la maglia di un’altra formazione sarda, il Latte Dolce di Sassari, ed ha iniziato questa stagione con la Sammaurese.

Queste le sue prime parole all’arrivo a Barcellona Pozzo di Gotto: “Sono felice di poter vestire la maglia della Nuova Igea Virtus ed insieme al mio procuratore non abbiamo esitato un attimo ad accettare la proposta della società barcellonese, che è riconosciuta per il suo blasone e la sua storia. I compagni e lo staff tecnico mi hanno accolto con grande entusiasmo e mi hanno trasmesso una grande voglia di poter scendere in campo per dare il mio contributo”.

Il mercato in entrata per la Nuova Igea Virtus è solo all’inizio e già nei prossimi giorni potrebbero concretizzarsi altri arrivi, chiamata ad alzare il livello di qualità e di esperienza del gruppo giallorosso a disposizione del tecnico Francesco Di Gaetano e del suo staff.

Nelle giornata di oggi si sono disputati anche gli ottavi di finali di Coppa Italia ed il recupero di campionato tra Akragas e Paternò, rinviato per le abbondanti piogge che colpire la valle del Templi.

L’Akragas ha vinto 2-0 contro il Paternò con i gol di Da Silva e Tuccio e compie un bel passo in avanti nella classifica di serie D. In Coppa Italia, l’Enna passa il turno contro la Reggina, dopo la batterie dei calci di rigori, che ha visto i siciliani più precisi al tiro (4-1 con un gol anche dell’ex igeano Aperi), dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sull’1-1. La Scafatese, prossima avversaria della Nuova Igea Virtus, perde in casa contro il Martina Franca e concluse il suo percorso in Coppa Italia. Ecco la classifica aggiornata dopo il recupero tra Akragas e Paternò.