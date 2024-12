Basket DR1, la Pallacanestro Barcellona vince il derby con il Patti (92-57) e resta nel gruppo delle prime in classifica

E’ stata una vittoria mai in discussione quella della Pallacanestro Barcellona, trascinata nel punteggio da Varotta e Barbera, nel derby contro Patti (92-57).

La squadra di coach Restanti ha controllato il match fin dell’inizio, senza concedere nulla agli avversari, con nove giocatori biancoverdi andati a referto, come si vede dallo score: Barbera 20, Siracusa 6, Varotta 22, Preci 8, Carnazza 6, Saraò 5, Lanari 4, Gedspudas 18, Calivà 3.

Nella giornata in cui Cefalù batte Trapani e lo aggancia in testa alla classifica, è bagarre aperte per il terzo posto, con la Pallacanestro Barcellona e Panormus a 6 punti che inseguono Ribera, in vantaggio di due lunghezze.

Pallacanestro Barcellona Patti Basket 92 – 57 Basket Cefalu’ 1972 Virtus Trapani 82 – 76 Basket Erice Zannella Basket 70 – 59 Ribera Basketball Panormus C.F.G. 77 – 72