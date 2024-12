La Nuova Igea Virtus subisce la rimonta della Sancataldese dopo il vantaggio di Aperi (2-1)

La Nuova Igea Virtus esce sconfitta dal Valentino Mazzola di San Cataldo, subendo nella ripresa la rimonta dei padroni di casa.

Il tecnico Francesco Di Gaetano aveva puntato su Currò per sostituire in mezzo al campo l’infortunato Trovato ed affiancato Aperi nella coppia d’attacco con Trombino, confermando per il resto la squadra che domenica scorsa ha affrontato il Castrum Favara. I giallorossi erano schierati con Belmonte in porta, Maltese, Ferrante e Maggio sulla linea difensiva, Biondo, Currò e Calafiore in mezzo al campo, con Siino sulla corsia di destra e Panebianco su quella di sinistra e con Trombino ed Aperi chiamato a finalizzare il gioco della squadra.

La Nuova Igea Virtus in vantaggio con il gol di Aperi al 42′ che realizza su uno splendido assist di Calafiore dalla sinistra.

Nella ripresa la Sancataldese trova il pareggio al 18′ con Terrana e passa in vantaggio al 26′ con un rigore trasformato da Montaperto. I giallorossi si avvicinano alla zona playout, distante appena un punto e domenica ospitano al D’Alcontres la lanciata Scafatese.