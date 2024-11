La Nuova Igea Virtus accende l’entusiasmo dei ragazzi dell’I.C. Bastiano Genovese

Una delegazione della Nuova Igea Virtus, composta dal vice presidente 𝐆𝐢𝐮𝐬𝐞𝐩𝐩𝐞 𝐃𝐢 𝐁𝐚𝐫𝐭𝐨𝐥𝐚, dal tecnico 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐨 𝐃𝐢 𝐆𝐚𝐞𝐭𝐚𝐧𝐨, dal segretario generale 𝐑𝐨𝐬𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐒𝐨𝐫𝐫𝐞𝐧𝐭𝐢 e dai giocatori 𝐓𝐨𝐭𝐨̀ 𝐌𝐚𝐥𝐭𝐞𝐬𝐞, 𝐒𝐭𝐞𝐟𝐚𝐧𝐨 𝐂𝐮𝐫𝐫𝐨̀, 𝐋𝐨𝐫𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐋𝐨 𝐃𝐮𝐜𝐚 𝐞 𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐒𝐢𝐢𝐧𝐨, insieme all’addetto stampa 𝐆𝐢𝐮𝐬𝐞𝐩𝐩𝐞 𝐏𝐮𝐥𝐢𝐚𝐟𝐢𝐭𝐨, ha incontrato i ragazzi delle classi prime e seconde dell’𝐈.𝐂. 𝐁𝐚𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐆𝐞𝐧𝐨𝐯𝐞𝐬𝐞.

Gli studenti, entusiasti di poter dialogare con i loro beniamini, hanno rivolto loro le domande sulle tematiche più disparate, mostrando grande curiosità ed interesse nei confronti del gruppo giallorosso. Si è parlato di bullismo nel calcio e nella vita di tutti giorni, ribadendo l’importanza del dialogo con genitori e docenti nei casi in cui si è vittima di atteggiamenti prevaricatori.

Alla conclusione dell’incontro, alla dirigente scolastica Francesca Canale sono stati consegnati in omaggio un gagliardetto ed una sciarpa in ricordo di questa giornata. I ragazzi hanno avuto l’opportunità di chiedere un autografo o una foto ai giocatori, insieme alla possibilità di ritirare un coupon che consentirà l’accesso in gradinata ad una delle prossime due partite casalinghe, prima della pausa natalizia, gratuita per i ragazzi e con un biglietto ridotto a 5 euro per un adulto accompagnatore.