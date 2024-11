Il Barcellona Basket piazza il colpo: in regia arriva l’esperienza del play Andrea Banin

L’arrivo del play Andrea Banin in casa Barcellona Basket 4.0 era già nell’aria da qualche giorno, come anticipato dai rumors dei siti specializzati di basket mercato. Oggi è arrivata l’ufficialità dell’acquisto del play classe 1994 di 181 cm, cresciuto cestisticamente tra Broni e Pavia.

Banin sarà già disponibile per trasferta di Castanea, proprio contro la squadra in cui ha militato nella stagione sportiva 2018-2019 e dal 2021 al 2023, conquistando la promozione in Serie B Interregionale (per lui in quella stagione sono 17.4 i punti di media a partita). In precedenza ha vestito le maglie di Pavia, Virtus Gambolò, Voghera, Serravalle e Opera Basket Club. La scorsa stagione era ritornato a Pavia alla Pallacanestro Pavia 1933 in Serie B Interregionale, per poi passare alla Basket Academy Potenza in Serie C Unica.

“Sono sicuramente contento – ha dichiarato il neoacquisto giallorosso – di approdare in una piazza storica per il basket italiano, dato che ho ricordi un po’ sbiaditi di quando da piccolo vedevo Barcellona alla tv. Sono onorato ed eccitato di poter fare parte di questa realtà. Inoltre in Sicilia ho passato momenti bellissimi della mia carriera, dove mi sono tolto grandi soddisfazioni e tornare giù per me sarà sicuramente un viaggio ricco di emozioni”.

foto da Messinasportiva