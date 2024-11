publicetiquette per il Progetto Legalità: apprezzata la lezione di Galateo Istituzionale

Quali sono i valori e i simboli delle nostre identità da siciliani, da italiani, da europei? Perchè comunicare e comunicare bene è un valore inestimabile, soprattutto se a farlo sono le istituzioni? Qual è la storia del nostro Inno? Quanti di noi sanno che anche la Sicilia ha un inno? E l’Inno alla Gioia è riconosciuto come l’inno europeo?

A questi e molti altri interrogativi ha risposto il dott. Marco Magheri durante una lectio magistralis informale dedicata ai ragazzi degli Istituti Superiori di Barcellona Pozzo di Gotto. Una delegazione di ogni istituto ha potuto, così, assorbire e fare propri inusuali concetti di educazione civica, del formalismo istituzionale che non è solo forma, ma anche sostanza e di toccare con mano quali possono essere i rischi reputazionali di una comunicazione inesistente o non curata bene.

A portare i saluti dell’ARS, il deputato regionale Pino Galluzzo che ha ribadito lo spirito con il quale, nella scorsa finanziaria, ha voluto presentare un emendamento che stanziasse delle risorse per progetti nelle scuole al fine di promuovere la cultura della legalità a Barcellona Pozzo di Gotto, dove, appunto, “il rischio reputazionale” di cui ha parlato il dott. Magheri nel corso della lezione, è quello di continuare a cucire addosso alla nostra Città quell’ “alta densità mafiosa” che non può e non deve più appartenere ai barcellonesi. “Credo – ha affermato l’Onorevole Galluzzo – il miglioramento di una comunità dipenda tutto dalla consapevolezza dei cittadini su valore delle regole e delle Istituzioni“.

Dopo di lui, i saluti dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Viviana Dottore, la quale ha ringraziato l’Associazione Barcellona Live “per aver organizzato un tipo di incontro inusuale, con temi che certamente vanno approfonditi con esperti del calibro del dott. Magheri“. “Un grazie immenso – ha aggiunto – anche alle scuole cittadine che stanno rispondendo alle chiamate per tutti gli incontri del Progetto Legalità che porteremo avanti fino a fine anno“. Hanno risposto con una delegazione di studenti tutti gli istituti cittadini: Fermi, Copernico, Ferrari e Medi.

Prima dell’incontro, anche i saluti del Direttore di 24live.it Giuseppe Puliafito per l’Associazione Barcellona Live, editrice della nostra testata giornalistica. A seguire due ore intense di lectio molto seguita dai ragazzi e apprezzata dagli insegnanti in sala.

Marco Magheri: Costruttore di ecosistemi comunicativi per la salute delle persone, dei territori, delle comunità. Trentennale esperienza nel campo giornalistico e direzione di testate, con oltre venti anni di attività nel campo della comunicazione strategica e istituzionale, del marketing e delle relazioni con i media nei settori della salute, della lotta alla corruzione nella P.A., della tutela dei diritti dei cittadini e della promozione del territorio. Portavoce e direttore della comunicazione e del brand management di istituzioni nazionali e territoriali. Consulente per Istituzioni e aziende sulla comunicazione strategica, la comunicazione di crisi, il posizionamento reputazionale, il cerimoniale e l’organizzazione di eventi, il media training. Docente dell’Università Sapienza di Roma in Comunicazione Scientifica Biomedica e dell’Università Campus Bio-Medico di Roma in Comunicazione della Nutrizione e in Campo Agroalimentare. Giornalista professionista, Segretario Generale di Comunicazione Pubblica, già Vice Presidente dei Cerimonialisti italiani. Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.