Milazzo, padre e figlia precipitano con il parapendio a Ponente: non sarebbero in pericolo di vita, ma hanno riportato gravi traumi

I Vigili del fuoco del Comando di Messina, in una nota ufficiale, hanno riferito dell’intervento di oggi pomeriggio, poco dopo le ore 14, sulla riviera di Ponente a Milazzo, dove due persone, un padre e la figlia, sono precipitate sull’impaltura dell’ex discoteca Le Cupole, durante un volo in parapendio.

La squadra, proveniente dal Distaccamento di Milazzo con autopompa serbatoio (APS) e pick-up con modulo attrezzato, ha immediatamente prestato soccorso ai due, per fortuna non in pericolo di vita, constatando i gravi traumi riportati nell’impatto. Dopo averli assicurati nelle barelle, sono stati trasportati in luogo sicuro e affidati al personale medico, arrivato sul posto con due ambulanze, per le prime cure. Il padre è stato trasportato all’ospedale di Milazzo con mezzo gommato, mentre per la figlia, viste le gravi lesioni sul corpo, si è optato per elisoccorso del 118 per ricoverarla al policlinico di Messina. La squadra presente sul posto ha altresì avuto il compito di assistenza antincendio per l’atterraggio e il decollo del velivolo in arrivo.