Panarea, 42enne ubriaco pretende di entrare in un locale affollato: denunciato

Trovato in possesso di coltello vietato e dose di cocaina

Notte movimentata a Panarea, dove i Carabinieri del posto fisso stagionale hanno denunciato un uomo di 42 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, per ubriachezza molesta, resistenza a pubblico ufficiale e porto illegale di coltello.

I militari, impegnati nei controlli nelle zone della movida particolarmente affollate, sono stati allertati dai buttafuori di un locale. L’uomo pretendeva di entrare nonostante il locale fosse gremito di clienti.

L’intervento tempestivo dei Carabinieri di Panarea ha permesso di bloccare il 42enne, visibilmente ubriaco, che ha opposto resistenza nel tentativo di sottrarsi al controllo.

Durante la perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico vietato e di una dose di cocaina per uso personale. La droga è stata sequestrata e l’uomo segnalato alla Prefettura di Messina come assuntore di stupefacenti.

Il 42enne è stato quindi denunciato e dovrà rispondere dei reati contestati. I controlli dei Carabinieri continueranno anche nei prossimi giorni per garantire la sicurezza nei luoghi della movida dell’isola.