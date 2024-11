Milazzo, è morto per arresto cardiaco l’uomo caduto dal parapendio sulla spiaggia di Ponente

Si è trasformato in tragedia la caduta con il parapendio che ha visto protagonista un padre ed un figlia, originari di Bolzano in vacanza a Milazzo.

L’uomo, secondo riferito in una nota dai Vigili del Fuoco, non sembrava in pericolo di vita nelle fase del primo soccorso, ma le sue condizioni sono precipitate nel pomeriggio all’ospedale Fogliani, dove è deceduto per un presunto arresto cardiaco.

La figlia, per le gravi lesioni subite sul corpo, è stata trasferita in elisoccorso al policlinico di Messina, dov’è stata ricoverata in prognosi riservata.