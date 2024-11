Tutto pronto per il derby di basket tra Barcellona e Milazzo: le iniziative per trasformare la partita in una festa dello sport

Si avvicina il derby tra Barcellona Basket e Svincolati Milazzo, che affrontano il match di giovedì sera (palla a due alle 20,30) con una classifica diametralmente opposta. I giallorossi stanno provando a rialzarsi dopo la partenza ad handicap e sono comunque ultimi in classifica, i mamertini sono esaltati dagli ultimi risultati e dal secondo posto in condominio con altre squadre, dietro la capolista imbattuta Viola Reggio Calabria.

La società giallorossa per incentivare le presenze degli studenti e dei giovani del comprensorio ha previsto un’iniziativa che consentirà agli under 18 l’accesso gratuito al palazzetto, purchè accompagnati da un adulto che potrà acquistare un biglietto del Settore unico al costo ridotto di 5 euro. L’acquisto potrà essere effettuato in prevendita solo presso Ottica Sottile a Barcellona entro giovedì alle ore 17.30. Nella nota viene specificato che non sarà possibile accedere all’iniziativa presso altri punti autorizzati per la prevendita, nè al botteghino del palazzetto.