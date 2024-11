Il Barcellona Basket non sbaglia contro Marigliano e si prepara al derby di giovedì contro Milazzo

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per il Barcellona Basket 4.0, che centra la seconda vittoria in campionato (88-68) e si prepara al derby tutto in salita contro gli Svincolati Milazzo, galvanizzati dalla vittoria esterna sul campo dell’Angri.

La squadra di coach Pippo Biondo, contro i campani, ha saputo gestire bene i diversi momenti della gara, che è rimasta in equilibrio fino all’intervallo lungo (39-35). Al rientro in campo i giallorossi hanno piazzato il break decisivo, chiudendo il parziale sul +13 (66-53). Nell’ultimo periodo Barcellona non ha lasciato spazio ai tentativi degli ospiti di rientrare in partita ed ha chiuso il match sul +20 (88-68).

Come conferma anche lo score di Barcellona, in fase realizzativa Bartolozzi (25) e Manfrè (18) hanno capitalizzato il gioco della squadra, che ha ritrovato l’entusiasmo a pochi giorni della gara interna contro Milazzo, programmata giovedì alle 20.30 al PalAlberti. I mille tifosi giallorossi hanno dato la carica contro Marigliano e sono pronti a ripertersi anche contro la formazione mamertina, che arriva a Barcellona con il favore del pronostico per quanto fin qui raccolto, con sei vittorie nella prime nove giornate, che val il secondo posto in classifica nel gruppo che insegue la capolista Viola Reggio Calabria.

Nel roster giallorosso non ci saranno il lungo Vuk Gojkovic, ceduto al Siracusa alla vigilia dell’incontro con Marigliano, e Vasilije Musikic, che lascia Barcellona senza aver neanche raccolto un minuto, dopo aver preso atto del ritardo di condizione con cui è arrivato nella città del Longano. La società si sta guardando attorno per trovare un elemento nel gruppo degli esterni che possa consentire un ulteriore salto di qualità, dopo quello evidente con l’arrivo di Riccardo Bartolozzi. Allo stesso tempo, non si escludono altri movimenti in uscita per gli atleti che non rientrano nel progetto tattico dello staff tecnico. Giovedì sera sarà così fondamentale il sostegno dei tifosi, che come sempre in questi anni saranno il sesto uomo in campo per i giallorossi.

Ecco i risultati e la classifica aggiornata

Castanea Basket 2010 Basket Academy Catanzaro 68 – 64 Angri Pallacanestro Svincolati Milazzo 72 – 79 Rende Virtus Matera 95 – 91 Barcellona Marigliano 2003 88 – 68 Siaz Piazza Armerina Antoniana 98 – 75 Viola Reggio Calabria Basket School Messina 82 – 74