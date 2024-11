Messina, operazione “eSTATE IN REGOLA”: scoperti più di 300 lavoratori in nero ed irregolari

L’operazione congiunta “eSTATE IN REGOLA“, condotta dal personale ispettivo dell’INPS – Direzione Provinciale di Messina – in collaborazione con le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Messina, ha portato a risultati significativi nel contrasto al lavoro sommerso e irregolare nella provincia di Messina.

Gli accertamenti si sono concentrati su settori particolarmente esposti a fenomeni evasivi negli ultimi anni, tra cui pubblici esercizi, località turistiche, l’ambito dell’agricoltura, case di riposo, autolavaggi, e altri settori caratteristici del territorio, come il commercio e la produzione per conto terzi. Durante l’operazione sono stati effettuati 56 accessi, che hanno portato alla scoperta di 115 lavoratori in nero.

I controlli eseguiti hanno determinato l’emissione di numerosi provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale per l’utilizzo di manodopera priva di assunzione, al momento dell’accesso degli ispettori. Inoltre, sono stati denunciati diversi lavoratori che avevano indebitamente percepito indennità mensile di disoccupazione (NASPI) e redditi di inclusione.

Gli accertamenti in tema di somministrazione ed appalti illeciti hanno rivelato la presenza di oltre 200 lavoratori in condizioni di irregolarità, con un recupero contributivo stimato di oltre due milioni di euro a favore delle casse della previdenza pubblica.

È stato richiesto anche l’intervento del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Messina e in particolare del Servizio di igiene ambienti di vita (S.I.A.V.) e del Servizio di igiene degli alimenti,sorveglianza e prevenzione nutrizionale (S.I.A.N.).

Nell’ambito di tali controlli, presso alcuni locali della riviera nord di Messina, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro oltre 40 kg di alimenti vari per cattivo stato di conservazione, oltre alla denuncia penale per frode nell’esercizio del commercio, poiché è emerso, che alcuni prodotti surgelati venivano spacciati per freschi.

I significativi risultati raggiunti testimoniano quanto sia stata utile la collaborazione sviluppata dalle Fiamme Gialle e dall’Ufficio Provinciale INPS di Messina. Ad aver favorito questa cooperazione, anche la creazione di una cabina di regia, orientata a promuovere e sviluppare, il contrasto al lavoro sommerso e l’evasione fiscale.