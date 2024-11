La Nuova Igea Virtus in emergenza difesa si prepara alla trasferta contro il Pompei: nel gruppo arriva il centrocampista Gabriele Picone

Sarà una Nuova Igea Virtus con un evidente emergenza in difesa quella che domenica 17 novembre scenderà in campo sul campo del Pompei, per una delle trasferte più lunghe della stagione.

Non vuole essere un alibi, o mettere le mani avanti, ma è evidente come il tecnico Francesco Di Gaetano non potrà schierare per squalifica due difensori titolari su tre come Maltese e Ferrante, ma neanche gli infortunati Lo Duca e Di Cristina. Lo staff giallorosso dovrà studiarsi una soluzione, partendo dalla disponibilità di tre difensori di ruolo, Godoy, Maggio e lo juniores Caruso, appena aggregato al gruppo della prima squadra.

In attesa di conoscere l’unici titolare giallorossa, poco prima del fischio d’inizio dell’arbitro Filippo Pazzarelli di Macerata, la società ha ufficializzato oggi l’accordo con il centrocampista Gabriele Picone, classe 2005, cresciuto nel Palermo e passato poi al Trapani ed alla Vibonese, prima dell’esperienza in Eccellenza calabrese con il Bocale. Il neo acquisto giallorosso potrà ricoprire più ruoli sulla linea mediana, sia come mezzala esterna, sia come centrale, impegnato nella costruzione della manovra.

Queste le prima dichiarazioni dell’ultimo arrivato in casa barcellonese, che ha scelto la maglia numero 18: “Ho accolto con entusiasmo la possibilità di vestire la maglia della Nuova Igea Virtus e sono pronto a dare il massimo per i colori giallorossi, mettendomi al servizio della squadra. Ho già capito che nello spogliatoio si respira aria di famiglia e mi farò trovare pronto quando lo staff tecnico mi chiamerà in causa, dando il mio contributo per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società”.

Domani dopo la rifinitura è prevista la partenza per la Campania, con l’obiettivo di dare continuità alla vittoria di domenica scorsa contro il Locri.