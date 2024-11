Barcellona si prepara alla 28° giornata nazionale della Colletta Alimentare di domani

La Rete territoriale del Banco Alimentare di Barcellona Pozzo di Gotto è pronta per la 28^ Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Nell’iniziativa sono coinvolti 22 fra Enti caritativi, Associazioni di Volontariato, Lions Club e Leo Club con oltre 150 volontari, che accoglieranno i clienti dei supermercati coinvolti, con la tradizionale pettorina arancione, invitandoli a donare prodotti a lunga conservazione come olio, verdure o legumi in scatola, polpa o passata di pomodoro, tonno o carne in scatola e alimenti per l’infanzia.

“Tutti gli alimenti donati – afferma Francesco Borgia il referente di zona del Banco Alimentare e della Colletta Alimentare – saranno poi distribuiti alle organizzazioni partner territoriali convenzionate con il Banco Alimentare Sicilia (Parrocchie, Enti del Terzo Settore, Case-famiglia, Comunità per i minori, etc..), che servono nel nostro territorio oltre 1.300 famiglie e quasi 5.000 indigenti. Come sempre, vogliamo lasciarci guidare in questo gesto di condivisione e solidarietà dal messaggio del Papa per questa Giornata Mondiale dei Poveri:

“I poveri hanno molto da insegnare: in una cultura che ha messo al primo posto la ricchezza e spesso sacrifica la dignità delle persone sull’altare dei beni materiali, loro remano contro corrente, evidenziando che l’essenziale per la vita è ben altro. [Occorre] un cuore umile, che abbia il coraggio di diventare mendicante. Un cuore pronto a riconoscersi povero e bisognoso. Esiste, infatti, una corrispondenza tra povertà, umiltà e fiducia.

[…] Non dimentichiamo di custodire «i piccoli particolari dell’amore»: fermarsi, avvicinarsi, dare un po’ di attenzione, un sorriso, una carezza, una parola di conforto… Questi gesti non si improvvisano; richiedono, piuttosto, una fedeltà quotidiana, spesso nascosta e silenziosa, ma resa forte dalla preghiera. Se la preghiera non si traduce in agire concreto è vana; infatti «la fede senza le opere è morta» Tuttavia, la carità senza preghiera rischia di diventare filantropia che presto si esaurisce…”

Da sempre la GNCA è la proposta di un gesto semplice, concreto, di carità e quindi una proposta educativa per tutti noi e per coloro che incontriamo. L’appuntamento è quindi Sabato 16 Novembre nei punti vendita aderenti per “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”.

A Barcellona sono questi i punti vendita che hanno aderito all’iniziativa:

ARD di Piazza Pertini; CONAD di Via Saia d’Agri; Coop 3.0 di Via Nicola Fabrizi; Coop 3.0 di Via Gen. A. Cambria; Coop 3.0 di Via Stretto I Fondaconuovo; Eurospin di Via Statale Oreto; Interspar di Via Tempesta, IperSigma di Via On.le Martino; LIDL di c.da Saia d’Agri; MD di Via Industriale; Sigma di Via Rosmini – Petraro; Sigma di Via Regina Margherita; Sigma di Via Amendola; Sigma di Via Sant’Andrea

A Terme Vigliatore:

Coop. 3.0 di Via Sottochiesa; Coop 3.0 di Via Nazionale; Mercati Alimentari di Via Del Mare e Sigma di Via I Maggioe ARD di Via I Maggio

A Rodì Milici:

Supermercato Calderone di Via Ortopozzo, 33.