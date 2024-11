Barcellona, l’assessore Angelita Pino ha incontrato la associazioni culturali per un confronto sulle prossime iniziative, non solo natalizie

L’amministrazione comunale di Barcellona, attraverso l’assessore Angelita Pino, ha incontrato le associazioni culturali della città per un confronto sulle prossime iniziative, che non saranno limitate solo alle feste di Natale e di Capodanno.

Per quel periodo l’assessore alla cultura ha ribadito la disponibilità di circa 15 mila euro serviranno in un clima di austerity allietare il Natale a Barcellona. “Nei prossimi giorni sarà pubblicato una manifestazione d’interesse, sulla scorta della proposta dell’opposizione consiliare, che aveva chiesto di valorizzare anche le periferie della città. Non ci sarà il tempo tecnico per un concorso di idee, che ha bisogno di un’iter di attuazione impossibile da completare entro la fine dell’anno (termine ultimo per stanziare i fondi per la cultura assegnati dalla Regione). Sono state illustrate le idee per il Natale, ma è stato soprattutto un confronto anche sulle future iniziative di sviluppo turistico e culturale del territorio”. Tra le idee lanciate al tavolo di confronto c’è quella dell’Avulss, rappresentata da Franca Raimondo, per il recupero di via Pantaleo La Spada, nell’area del Monastero dei Basiliani, dove era stata allestita anche la scalinata d’arte.