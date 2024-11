La Nuova Igea Virtus torna alla vittoria contro il Locri dopo una gara intensa in tutti i reparti

Vince e convince la Nuova Igea Virtus dopo la vittoria contro il Locri, al termine di una gara condizionata dal campo pesante, ma giocata con il cuore, con la grinta e con la tecnica, insomma con la maledetta voglia di vincerla a tutti i costi.

La voglia di vincere è stata la molla che ha consentito ai ragazzi del tecnico Francesco Di Piedi di conquistare tre punti preziosi per il morale e per la classifica, contro una squadra di categoria, che ha avuto il merito di giocarsi la partita a viso aperto, senza fare le barricate per provare a portare a casa un punticino, come accaduto nelle precedenti sfide casalinghe della Nuova Igea Virtus.

E’ venuta fuori una partita piacevole, nonostante il violento ed improvviso acquazzone delle 14 che ha prodotto un ritardo di 45 minuti nell’inizio dell’incontro. La concentrazione delle squadre non è stata condizionata neanche da questo fattore imprevisto ed è venuta fuori una gara che ha regalato sensazioni positive ai tifosi che hanno dimostrato affetto e passione verso questa maglia, sfidando anche il rischio della pioggia. La partita è stata decisa da un preciso diagonale di Totò Maltese, servito in area da Calafiore, al 42′ del primo tempo, ma i giallorossi hanno costruito tante occasione per passare in vantaggio prima e poi per chiudere la partita, senza il patema degli ultimi minuti. Il Locri da parte sua ha messo in campo un buon fraseggio fino all’area giallorossa, ma si è resa pericolosa solo con i calci da fermo di Leveque. La Nuova Igea Virtus non è stata lucida in fase di conclusione, con un Trombino che ha disputato una grande partita, mettendo a disposizione della squadra la sua potenza fisica, a cui è mancata solo la ciliegina del gol sfiorato in due circostanza. Detto della solidità fisica e mentale di un grande Maltese, presente in tutte le zone del campo, nel quadro di una prestazione da 7 per tutta squadra, c’è da segnalare la bella partita di Godoy in difesa e di Trovato in mezzo al campo, che si sono esaltati su un campo allentato dalla pioggia.

L’ammonizione rimediata da Maltese priverà la squadra della sua presenza nella trasferta di Pompei, dove mancherà ancora lo squalificato Ferrante e probabilmente anche l’infortunato De Luca. Un’emergenza in difesa che sarà affrontata in settimana dallo staff tecnico, ma che potrà essere superata senza problemi dall’atteggiamento visto in campo contro il Locri.