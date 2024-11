Il Barcellona Basket butta via un’altra vittoria a Matera (82-81) e resta in fondo alla classifica

Un’altra vittoria buttata via per il Barcellona Basket che a Matera, dopo una partita equilibrata, non riesce a gestire il vantaggio di +3 ad un minuto dalla fine e subisce un parziale di 4-0 che lascia la vittoria ai padroni di casa con il punteggio di 82-81.

Anche nella trasferta lucana, una della più lunga della stagione, i giallorossi del Longano hanno dimostrato di avere la potenzialità per lottare contro qualsiasi avversario, ma nel finale non hanno trovato la lucidità e la cattiveria per portare a casa una vittoria che sarebbe diventata una svolta nel cammino di una stagione che si sta rivelando avara di soddisfazioni per i ragazzi di coach Biondo.

Una sola vittoria su otto gare disputate (quella contro l’Antoniana) raccontano di un squadra che fin qui ha deluso le aspettative della società e dell’appassionato pubblico barcellonese, sempre vicino alle sorti della compagine giallorossa. Le correzioni al roster troppo poco esperto d’inizio stagione avranno bisogno di tempo per far vedere i loro frutti, ma è proprio il tempo ad essere il primo nemico del Barcellona Basket, ultimo in classifica con tre gare da disputare prima della fine del girone d’andata. Saranno tre gare in otto giorni da vincere per non compromettere definitivamente la stagione e l’intero progetto societario. Domenica al PalAlberti arriva il Marigliano, battuto nettamente dagli Svincolati Milazzo, che saranno poi ospiti dei giallorossi nel turno infrasettimanale di giovedì 21 novembre. Il girone d’andata di Barcellona si chiuderà il 24 novembre a Rende. Servono sei punti per rialzare la testa e cambiare il trend negativo di questa prima parte del campionato.

Antoniana Viola Reggio Calabria 77 – 96 Virtus Matera Barcellona Basket 82 – 81 Angri Pallacanestro Siaz Piazza Armerina 95 – 75 Svincolati Milazzo Marigliano 2003 93 – 63 Basket Catanzaro Rende 96 – 69 Basket School Messina Castanea Basket 2010 82 – 63