La Nuova Igea Virtus in campo alle 15 contro il Locri per tornare alla vittoria casalinga

La Nuova Igea Virtus scende in campo oggi pomeriggio alle 15 allo stadio D’Alcontres Barone, con l’obiettivo di centrare la vittoria contro il Locri, che la precede di un punto in un classifica di serie D molto corta, che raccoglie tra parte delle squadra in pochi punti

Per cambiare il destino di questa fase del campionato bastano due vittorie consecutive per trovarsi in zona playoff ed altrettante per piombare in quella playout. I giallorossi, dopo l’immeritato sconfitta con il Sambiase (almeno sotto il profilo numerico), hanno una grande voglia di riscatto e nonostante le assenze in difesa, con Ferrante squalificato e Di Cristiana e De Luca infortunati, alla vigilia il tecnico Francesco Di Gaetano è fiducioso sulla determinazione del gruppo nel conquistare i tre punti.

Da notare la prima convocazione dello juniores Emanuele Caruso, difensore classe 2007, promosso dalla formazione under 19, che oggi siederà per la prima volta in panchina, a conferma della bontà del lavoro sui giovani avviato dalla società.

Ecco il programma e la classifica aggiornata prima dell’11esima giornata