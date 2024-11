Doppio successo per la Playvolley Barcellona: le ragazze della PiùFormazione superano in casa Roccalumera, i ragazzi vincono a Pace del Mela

Doppio successo per le formazioni maschili e femminili della PlayVolley Barcellona. impegnati rispettivamente nei tornei regionali di serie C e serie D.

I ragazzi di Giovanni Fazio hanno conquistato il primo successo in campionato, nella trasferta più vicina del Campionato di Serie C, con un 3-0 netto a Pace del Mela, in casa della Pallavolo Trinisi. Il successo non è mai stato in discussione con i primi due set condotti con autorità da Accetta e compagni (11-25 e 19-25), che hanno controllato senza problema il tentativo di rientrare in partita dei padroni di casa nel terzo set, chiuso sul 20-25. La PlayVolley maschile ospiterà sabato 16 novembre alle 17 sul taraflex dell’Aia Scarpaci una delle favorite al salto di categoria come il Villafranca.

Per le ragazze della PiùFormazione Barcellona arriva il secondo successo consecutivo nel torneo di serie D Femminile con la Pallavolo Roccalumera. In un’Aia Scarpaci tornata a riempirsi di pubblico appassionato, si è disputata una gara mai in bilico, con le padrone di casa che hanno condotto con il match senza particolari problemi, chiudendo con il punteggio di 25-12, 25-15 e 25-14. Le ragazze di coach Domenico Fazio, il prossimo impegno sabato 16 novembre alle 18 sarà il derby in trasferta contro il New Volley Team di Torregrotta.