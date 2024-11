La Nuova Igea Virtus gioca alla pari con il Sambiase, ma poi cede nella ripresa e chiude con una sconfitta la trasferta calabrese

La Nuova Igea Virtus non riesce a fermare la corsa del Sambiase, che in casa ha fatto male a tante formazioni blasonate del girone I di serie D.

Il 3-0 finale è più pesante rispetto a quanto espresso durante la partita, soprattutto nel primo tempo, quando i giallorossi non hanno concretizzato alcune palle gol con Aperi e Calafiore, trovando sulla sua strada un portiere in vena di prodezze. Andata al riposo con il minimo svantaggio (1-0 con il gol al 14′ di Umbaca), la squadra del tecnico Di Gaetano è andata vicino al pareggio, colpendo anche un palo, ma nel finale è crolla sotto i colpi ancora di Umbaca al 75′ e di Ferraro all’85’.

La sconfitta finale brucia per il modo e l’entità con cui è maturata, ma non c’è tempo per recriminare, perchè l’attenzione si deve spostare subito sul prossimo impegno, domenica in casa contro Locri, lavorando sia sulla fase offensiva, sia su quella difensiva, che anche a Lamezia non hanno dato il riscontro attesa da tutto l’ambiente giallorosso.

foto Fb Sambiase