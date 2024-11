La testimonianza di Barbara Bartolotti al centro di una giornata dedicata alla violenza di genere e contro il femminicidio

Il mese di novembre da anni è caratterizzato da un appuntamento importante come quello del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, istituita per ribadire il “no” alla violenza di genere e ai tanti femminicidi registrati ogni giorno in Italia e nel mondo.

Il Lions Club di Castroreale e l’I.C. “Bastiano Genovese”, per affrontare questo tema, hanno organizzato per il prossimo venerdì 8 novembre a Barcellona P.G un doppio appuntamento dal titolo “Violenza di genere: Libere di vivere, di essere, di scegliere”. L’obiettivo dell’evento è quello di sensibilizzare giovani e meno giovani sul tema della violenza di genere, attraverso la toccante testimonianza di Barbara Bartolotti, giovane donna di Carini, che più di vent’anni fa, il 20 dicembre 2003, riuscì a sopravvivere al martirio di un suo collega di lavoro incapace di accettare un suo rifiuto.

La donna, allora incinta e già madre di due figli, venne aggredita dallo spasimante rifiutato con quattro martellate alla testa e una coltellata all’addome, che provocò la perdita del bambino che portava in grembo. Non contento di quanto aveva già fatto, l’uomo subito dopo le diede fuoco con un accendino, ma Barbara si salvò, fingendosi morta. Nel 2016 ha fondato un’associazione “Libera di vivere” per dare aiuto a tutti coloro che sono vittime di violenza. Sulla vicenda ha scritto anche un libro, “Una storia Barbara… Libera di…Vivere”, contenente un ricco reportage fotografico che testimonia l’orrore subito dal suo carnefice, che non ha mai scontato in carcere la pena a cui era stato condannato.

Venerdì 8 novembre il primo appuntamento con Barbara Bartolotti è programmato di mattina, a partire dalle 11, nell’Auditorium della scuola “Bastiano Genovese” con gli alunni della Secondaria di primo grado. Nel corso della mattinata, dopo i saluti della Dirigente Scolastica Francesca Canale, è previsto l’intervento dell’avvocata Angelina Aveni del Lions Club di Castroreale, che parlerà dello “Stalking tra i minori, luci e ombre nelle relazioni tra adolescenti”. Inoltre i ragazzi dell’istituto, oltre a rivolgere le loro domande alla testimone, si cimenteranno in performance musicali e teatrali.

Nel pomeriggio, invece, a partire dalle 16, nell’Auditorium di San Vito a Pozzo di Gotto, è previsto un incontro pubblico in cui Barbara Bartolotti dialogherà con la giornalista Flaviana Gullì.

Dopo i saluti del presidente del Lions Club di Castroreale Tino Maio, del sindaco del Comune di Barcellona Pinuccio Calabrò, del Dirigente del Commissariato di P.S. di Barcellona P. G., del Comandante Compagnia Carabinieri Barcellona P.G. Ivan D’Errico e della Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Barcellona Mara Correnti, interverranno il Procuratore Capo della Procura di Barcellona P.G, Giuseppe Verzera, e l’avvocata Angelina Aveni che relazionerà su “Codice rosso e codice rosso rafforzato: aspetti giuridici e pratici”. Tra un intervento e l’altro gli alunni dell’indirizzo musicale dell’I.C. “Bastiano Genovese” suoneranno brani musicali con la chitarra, il flauto traverso e il violino.