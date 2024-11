Cresce il progetto giovani della Nuova Igea Virtus: accordo biennale con quattro juniores

La Nuova Igea Virtus conferma la linea verde iniziata l’anno scorso confermato dal primo posto nel progetto “Giovani D valore” istituito dalla Lnd.

Arriva infatti un segnale che conferma l’obiettivo di puntare sugli Juniores, con la sottoscrizione di accordo per il rinnovo con contratto biennale con i portieri Michelangelo La Rosa e Christian Belmonte, con il difensore Mattia Maggio e con il centrocampista Emanuele Balsano.

Si tratta di quattro giocatori che in questa prima parte della stagione hanno raccolto un importante minutaggio, a prescindere dalle regole che impongono la presenza di tre under nell’undici in campo.

Con gli accordi biennali sottoscritti la dirigenza igeana ha deciso di proseguire la sua politica di valorizzazione dei giovani talenti, nell’ottica di un progetto a lungo termine che punta a garantire un futuro sostenibile per la squadra giallorossa.

I due portieri Christian Belmonte e Michelangelo La Rosa, rispettivamente classe 2005 e 2006, si sono alternati nelle prime nove partite di campionato, mentre il difensore Mattia Maggio, classe 2007, è ormai un punto fermo della linea difensiva igeana. In mezzo al campo il centrocampista Emanuele Balsano, classe 2006, si è conquistato la fiducia dello staff tecnico, che lo ha schierato in quasi tutte le partire, in molti casi da titolare.

La squadra giallorossa si sta preparando alla difficile trasferta di Lamezia Terme contro il Sambiase, dove il tecnico Francesco Di Gaetano non potrà contare sugli squalificati Panebianco (fermato dal.giudice sportivo per tre settimane) e Siino. Domani saranno valutate le condizioni di Trovato, uscito nel primo tempo contro la Nissa per una botta alla caviglia.