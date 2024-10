Per la Nuova Igea Virtus un pareggio 0-0 che sta stretto contro la Nissa

È mancato il colpo vincente per la Nuova Igea Virtus che avrebbe meritato più dell’avversario il successo per il gioco espresso soprattutto nel secondo tempo.

La difficoltà a finalizzare quanto di buono costruto resta un problema per i giallorossi, anche se nella gara contro la Nissa c’è il rammarico per la traversa di Aperi e per il miracolo di Cassano su Godoy in pieno recupero. La Nissa si è resa pericolosa solo sfruttando le disattenzioni difensive giallorossi, con Diaz che in due occasioni ha trovato sulla.sua strada un ottimo Belmonte a negare la gioia del gol.

Classifica Marcatori