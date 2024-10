La Nuova Igea Virtus in campo oggi contro la Nissa per cancellare la sconfitta di Paternò

La Nuova Igea Virtus torna in campo al D’Alcontres contro la Nissa (calcio d’inizio alle 15) per cancellare la sconfitta di Paternò e riprendere il cammino interrotta in terra catanese.

Dopo la formazione rivoluzionata nel turno infrasettimanale, lo staff tecnico dovrebbe tornare a puntare sull’assetto di squadra più collaudato, anche se l’allenatore Francesco Di Gaetano potrebbe sempre trovare il colpo a sorpresa per rimescolare la carte.

Di fronte ci sarà una squadra costruita per lottare al vertice del campionato, con un budget triplo o quadruplo rispetto ai giallorossi, forte anche di oltre mille abbonati e del sostegno delle attività commerciali di una città importante come Caltanissetta. In campo però non vanno i budget, ma i giocatori ed il gruppo giallorosso ha dimostrato che contro le formazioni più blasonate, quelle che giocano la gara a viso aperto, ha sempre saputo dare il meglio di se. L’obiettivo è questo anche oggi pomeriggio, con l’auspicio che sugli spalti ci possa essere una presenza che premi l’impegno di questa società e di questo gruppo di giocatori, impegnati ad onorare la maglia in una categoria importante come serie D.